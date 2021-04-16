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16 апреля, 19:57

Партия Шевченко РПСС планирует участвовать в выборах в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Партия Шевченко РПСС планирует участвовать в выборах в ЗакС Петербурга

Российская партия свободы и справедливости намерена выставить своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру ее лидер, журналист и политик Максим Шевченко.

Называть имена потенциальных кандидатов руководитель партии не стал, отметив, что переговоры еще продолжаются. Шевченко ожидает, что их удастся представить общественности в начале мая.  

- Мы обязательно презентуем кандидатов, представим их. У нас будет свой штаб в Петербурге. Обязательно расскажем вам вместе со всеми журналистами, будем крайне открыто работать, поверьте, - сообщил Шевченко.

Также РПСС намерена выдвинуть своих кандидатов в Государственную думу по петербургским округам.

Накануне Шевченко представил первых кандидатов, которые войдут в федеральную часть списка партии. Ими стали экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, а также эксперт по вопросам Северного Кавказа и ислама Руслан Курбанов.

РПСС была создана как Коммунистическая партия Советского Союза весной 2012 года. У ее истоков стоял политтехнолог Андрей Богданов. Партия переименовалась из КПСС в РПСС на съезде 28 марта 2021 года.

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