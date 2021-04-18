В память о взрыве на складе боеприпасов активисты облили краской посольство РФ в Праге

Чешские правоохранители задержали семерых граждан, обливших красной субстанцией забор, окружающий посольство России в Праге, информирует портал forum24.cz.

Манифестация призвана напомнить о взрыве, произошедшем на складе боеприпасов в 2014 году, когда погибли несколько человек.

Задержанные сообщили, что считают власти РФ повинными в случившемся ЧП.

Напомним, ранее Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Кроме того чешская полиция объявила в розыск "путешественников в Солсбери" Александра Петрова и Руслана Боширова.

Взрывы прогремели на складах в Врбетице, округ Злин, 16 октября и 3 декабря 2014 года. Из-за хаотичного характера детонации пришлось эвакуировать жителей деревень по соседству с предприятием. Погибли два человека.