КСП изучит финансовую деятельность петербургского "Мостотреста" и КРТИ

Специалисты Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к проведению плановой проверки финансовой деятельности СПб ГБУ "Мостотрест" и его учредителя - комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Руководить процессом поручено аудитору Юрию Шутову.

Экспертам КСП предстоит изучить, насколько эффективно учреждения расходовали средства собственных бюджетов и как пользовались городским имуществом.

Из петербургской казны "Мостотресту" ежегодно выделяется субсидия на выполнение государственного задания, а именно - на обслуживание и ремонт городских мостов, путепроводов, тоннелей, набережных.

К примеру, в 2019 году "Мостотресту" выделили 3,6 млрд рублей, в 2020-м - 2,9 млрд рублей. Предприятию подведомственны около тысячи объектов городской инфраструктуры.

Также "Мостотрест" оказывает услуги по предоставлению участков набережных в аренду, получая от этого около 130-140 млн рублей ежегодно.