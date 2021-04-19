18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:58

Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

фото ЗакС политика Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

Городской суд Петрозаводска приступил к рассмотрению административного иска, поданного в отношении местной жительницы Елены Мошицкой, которую обвиняют в организации несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), делится "Новая газета".

Претензии правоохранителей, составивших протокол на Мошицкую, вызвал репост видеозаписи о протесте 31 января, который женщина опубликовала у себя на странице "ВКонтакте".

"Я о таком только читала раньше. Не думала, что настолько у нас всё... Им [полиции] не составило труда вычислить, где живет моя мама, и через час они уже стучались по домашнему адресу к моей маме. С участковым общался мой супруг. Они что-то там написали и как-то забылось на время. А потом мне позвонили под видом клиентов, сказали, что хотят что-то приобрести у нас, пришли на рабочее место. С ними пошел разговаривать мой супруг, это оказались двое сотрудников… ФСО или ФСБ, я не особо понимаю. Сказали, что мы пришли, чтобы пообщаться с Еленой Игоревной. Так и получилось - супруг приходит, говорит: "По твою душу приходили"", - поделилась предысторией события Мошицкая в разговоре с "Новой газетой".

Мошицкая воспитывает четырёх детей и ожидает появления пятого. В акции 31 января в поддержку Алексея Навального она участия не принимала, но сделала репост анонса к себе в соцсети. На заседании суда она сообщила, что в записи говорится о народном гулянии, никаких призывов к противоправным действиям оно не содержит, а опубликовала она его только чтобы обозначить свою гражданскую позицию.

Теперь Мошицкой грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток. 

Следующее заседание назначено на 12 мая.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:20 "Коммерсант": Освещающих митинги журналистов обяжут иметь нагрудные знаки и QR-коды

9:46 "Мне лучше не попадать в арестную ситуацию": Соратник Навального Милов уехал из РФ

18 апреля, 13:36 Студенты и выпускники российских вузов опубликовали открытое письмо в поддержку DOXA

15 апреля, 12:51 "Издание давно носит политический характер": Песков – о преследовании студжурнала DOXA

14 апреля, 17:38 Арендодатель расторг договор с DOXA после обысков

14 апреля, 14:30 В Уфе задержали забиравшего из типографии листовки волонтёра штаба Навального

14 апреля, 14:15 Сотрудникам студжурнала DOXA предъявили обвинение в вовлечении детей в митинги

14 апреля, 10:48 Суд объявил шестичасовой перерыв в заседании по делу главы петербургского штаба Навального

14 апреля, 9:43 Ранним утром силовики обыскивали редакцию и квартиры сотрудников студжурнала DOXA

13 апреля, 19:24 Прокуратура требует заново рассмотреть дело активистки Дробноход по "дадинской" статье


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru