Депутаты ЗакСа Авдеев и Мельникова подали заявки на участие в праймериз "Единой России"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев и Анастасия Мельникова подали заявления для участия в праймериз партии власти, говорится на сайте регионального отделения ЕР.

Авдеев решил выдвинуться по одномандатному избирательному округу № 23 и по территориальной группе кандидатов № 23.

"Огромная работа проделана по отработке нескольких тысяч письменных и устных обращений граждан, поступивших в мой адрес. Каждое обращение было внимательно рассмотрено с подключением юристов, специалистов исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и федеральных структур", - отчитался о своей деятельности парламентарий.

Также Авдеев заявил о планах заниматься вопросами транспортного развития южной части Невского района, а именно: "добиться" возведения развязок близ метро "Рыбацкое" и ЖК "Ласточкино гнездо".

Мельникова, в свою очередь, решила выдвигаться по территориальной группе кандидатов № 9. Она намерена и дальше концентрировать внимание на социальных аспектах, оказывая в том числе помощь пожилым гражданам и людям с инвалидностью.

Заявления на праймериз ЕР можно подать до 29 апреля. До 23 мая предусмотрен агитационный период, а сам электоральный процесс пройдет с 24 по 30 мая. Итоги голосования подведут до 1 июня.

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