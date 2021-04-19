ФАС завела дело на Google из-за удаления аккаунтов и контента на YouTube

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании Google о злоупотреблении доминирующим положением видеохостинга YouTube на рынке сервисов, сообщаеся на сайте ФАС.

Поводом стало заявление "Центра интернет-технологий", который пожаловался на внезапную блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube. В ФАС заявили, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube, непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.

"Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках", - заявили в ФАС.

В рамках рассмотрения дела ФАС даст оценку действиям Google и их последствиям для пользователей и создателей контента.