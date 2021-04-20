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0:02

Годовой доход депутата ЗакСа Рассудова сократился на 115,1 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход депутата ЗакСа Рассудова сократился на 115,1 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов отчитался о 5,8 млн дохода за 2020 год. Документ опубликовал на сайте городского парламента 19 апреля. В декларации за 2019 год доход Рассудова составил 120,9 млн рублей.

Как следует из документов, к списку участков земли, которыми депутат в долях владеет с супругой, прибавился еще один на две тысячи кв.м - теперь общая площадь земель семьи Рассудова составила более 76 тысяч кв.м. Пополнился и перечень квартир парламентария: в 2019 году он отчитался о долях в трех квартирах, теперь их пять - общая площадь 466,6 кв.м. Также у депутата доли в двух новых нежилых помещениях. Общая площадь всех нежилых объектов, которые у Рассудова в долях и полной собственности, составляет 616,7 кв.м. 

Появилась в списке недвижимости депутата доля в доме на 75,6 кв.м. Парламентарий сохранил часть машиноместа и автомобиль Land Rover.

Супруга Рассудова все так же владеет долями в ряде земельных участков, квартир и нежилых помещений, которые также принадлежат депутату. Остались в списке ее собственности апартаменты и машиноместо в Испании. Среди обновлений - доля в квартире в 54,5 кв.м. Автомобиль остался прежним - Land Rover. Доход жены депутата сократился с 69,79 млн рублей в 2019 году до 12,8 млн в 2020 году. 

Ранее Рассудов на протяжении нескольких лет был депутатом ЗакСа с самым большим доходом. Он пришел в политику из строительного бизнеса и сохранил за собой ряд активов. Парламентарий ежегодно повторяет, что представляемые госслужащими декларации, в отличие от  деклараций, которые подаются в налоговые органы, не отражают реальную экономическую ситуацию.

В отчете петербургских депутатов за 2020 год о самом большом доходе заявил лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко. Указанная им сумма составляет 15 млн рублей.

София Саттарова


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