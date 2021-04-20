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10:52

На Дворцовой площади установили заборы накануне акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика На Дворцовой площади установили заборы накануне акции в поддержку Навального

На Дворцовой площади в ночь на 20 апреля установили железные заборы, сообщают "Фонтанка.ру" и "Бумага".

Ограждения установили в два ряда, чтобы полностью ограничить проход пешеходов на площадь. Также рядом на подъездах положили знаки дорожного движения, которые предупреждают об ограничении движения из-за ремонтных работ. Элементы подвезли к Дворцовой на грузовике компании "Монтажник": на автомобиле было указано, что компания занимается "комплексной организацией мероприятий".

На 21 апреля сторонники Алексея Навального анонсировали протестные акции в ряде городов России, и в Петербурге в том числе. Ограждения на Дворцовой площади появлялись и перед другими такими протестами в поддержку Навального - в январе и феврале.

Генпрокуратура и МВД из-за митинга опубликовали предостережения о недопустимости нарушения закона. Роскомнадзор также выпустил заявление, в котором пригрозил ответственностью за распространение призывов к выходу на протестные акции.

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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