Суд в Москве повторно оштрафовал журналиста Туровского за протесты 31 января

Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста Даниила Туровского на 20 тысяч рублей по протоколу, составленному после акции протеста 31 января, сообщает "Апология протеста",

Туровскому вменили нарушение ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушения правил проведения акции, повлекшие создание помех транспорту).

Это второй раз, когда Савеловский суд штрафует Туровского по этому делу. Его задержали 31 января, в отделе полиции журналист провел больше суток. В первый раз его оштрафовали 1 февраля, но позже Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.