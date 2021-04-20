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18:52

Горсуд отменил штраф участнику протестов 31 января в Петербурге

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф участнику протестов 31 января в Петербурге

Горсуд Петербурга отменил штраф Петру Соковых, назначенный после акции протеста 31 января, сообщает "Апология протеста".

На Соковых был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (участие в массовом передвижении граждан, повлекшее нарушение санитарных норм или сохдание помех транспорту). Ленинский суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. По версии суда и полиции, Соковых к тому же нарушил санитарно-эпидемиологические нормы. 

Адвокат Дмитрий Герасимов в суде первой инстанции настаивал, что участие Соковых в "массовом пребывании граждан" не повлекло нарушения санитарных норм и правил, и негативных последствий не было. Он подчеркивал, что Соковых при участии в мирном шествии использовал средства индивидуальной защиты, и не было подтверждено, что он нарушил права третьих лиц, общественный порядок или помешал дорожному движению.

Горсуд отменил решение Ленинского суда и направил дело на новое рассмотрение.

 

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