Перед демонстрацией "навальнистов" Невский проспект вновь заставили ограждениями

Накануне протестного митинга в поддержку Алексея Навального, не согласованного с петербургским правительством, на тротуарах Невского проспекта принялись устанавливать решетчатые заграждения. Фото и видео с места событий, в районе Казанского собора и Дома книги, продемонстрировал Telegram-канал "Avtozak LIVE".

Ранее таким же образом перекрыли Дворцовую площадь.

Демонстрацию команда Навального хотела провести только тогда, когда на нее "запишутся" через специальный сайт полмиллиона россиян, но из-за ухудшения здоровья оппозиционера, голодающего в исправительной колонии, его соратники решили поторопиться.

Отметим, что перекрытый центр Петербурга, а иногда и экстренное закрытие станций метро стали обычным явлением для несанкционированных массовых мероприятий политического характера в 2021 году. Так было перед и во время протестов 23 и 31 января, и даже в последующие уик-энды, когда никаких протестов не организовывалось и не проводилось. Петербургские органы власти, как показывает опыт последних месяцев, склонны дистанцироваться от решения о перекрытии дорог и мостов и не сразу брать на себя ответственность за это.