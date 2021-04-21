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13:06

Суд в Костроме смягчил наказание участнику протеста 23 января

фото ЗакС политика Суд в Костроме смягчил наказание участнику протеста 23 января

Костромской областной суд решил смягчить наказание участнику протестной акции 23 января Алексею Виноградову, которого обвинили в применении насилия к силовику (ст. 318 УК): мужчине на два месяца сократили срок исправительных работ - с полутора лет до года и четырёх месяцев, делится "ОВД-Инфо".

Ранее суд установил, что Виноградов во время задержания одного из демонстрантов "решил вмешаться в процесс задержания - сорвал с сотрудника полиции - потерпевшего К. форменный головной убор, а также нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы, причинив последнему физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило". 

Виноградов должен будет отбывать наказание в специализированном исправительном центре с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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