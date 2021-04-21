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18:20

Активисты SERB заявили о намерении "мониторить" ситуацию на митинге оппозиции в Москве

фото ЗакС политика Активисты SERB заявили о намерении "мониторить" ситуацию на митинге оппозиции в Москве

Известные своей провокационной деятельностью активисты движения SERB известили о намерении "мониторить" ситуацию в районе Манежной площади в Москве, где в ближайшее время должна начаться несогласованная акция в поддержку Алексея Навального.

В видеообращении один из лидеров движения Гоша Тарасевич призвал граждан воздержаться от посещения протестных мероприятий.

"Время пройдет, про Навального забудут, а пятно на репутации останется навсегда", - поделился мнением сербовец.

Напомним, активисты SERB часто играют роли провокаторов на оппозиционных акциях и срывают многие мероприятия, носящие либеральный характер. К примеру, они систематически разбирают мемориал памяти Бориса Немцова, разбитый на месте убийства политика в Москве.

В Петербурге, между тем, в скором времени должен начаться митинг "Свободу Навальному!", силовики стягиваются к центру города.

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