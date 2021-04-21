В Екатеринбурге и Челябинске разгоняют сочувствующих Навальному

На Урале, в Екатеринбурге и Челябинске митинги и шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля привели к массовым задержаниям. Картину происходящего, в частности, продемонстрировал Telegram-канал Znak Челябинск. По данным "Урал. МБХ Медиа", граждан позволяют себе задерживать люди в гражданской одежде, отказывающиеся представляться.

Примечательно, что по данным того же издания, силовики разъезжают по Екатеринбурга в автобусах с надписью "Дети" и, по данным толпы, выхватывают из толпы наиболее активно себя ведущих демонстрантов. Попасть к задержанным в ОВД Екатеринбурга проблематично, поскольку полицейские объявили план "Крепость".

Как пишет уральское издание 66.ru, чиновники оценили численность людей на акции за Навального в Екатеринбурге в 5 тысяч участников, а местный штаб политика - в 13-14 тысяч участников.

По всей стране граждане добиваются оказания голодающему Навальному качественной медпомощи и вызволения его из колонии во Владимирской области.