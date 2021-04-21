Станции метро "Невский проспект" и "Адмиралтейская" закрыты на выход

Две станции петербургского метрополитена "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) и "Адмиралтейская" вечером 21 апреля оказались закрыты на выход, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. На вход станции все еще работают.

Вечером, 21 апреля, в центре Петербурга проходит не согласованная с властями города акция в поддержку Алексея Навального. Участники мероприятия планировали встретиться на Дворцовой площади, но силовики оцепили территорию и вытеснили людей к Александровскому саду. Сейчас протестующие направляются к Сенатской площади. Полиция предупреждает собравшихся о том, что мероприятие не было разрешено властями, а участники могут быть задержаны.

Акции сторонников Навального проходят по всей России. На данный момент, по данным "ОВД-Инфо", в 51 городе уже были задержаны 325 человек.