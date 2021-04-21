На акции в поддержку Навального в Петербурге начались задержания

На акции протеста в поддержку Алексея Навального в Александровском саду и у Исаакиевского собора начались точечные задержания, передают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Полицейские отправили в автозак нескольких участников акции. Тем временем большая толпа людей – не менее тысячи человек – дошла от Сенатской площади к Исаакиевской. Силовики оцепили Мариинский дворец и начали вытеснять людей, в итоге часть протестующих двинулась по Вознесенскому проспекту, еще часть – по набережной реки Мойки. Вскоре силовики полностью закрыли проход на Вознесенский.

Акция стартовала ориентировочно в 19:00 в Александровском саду: изначально место сбором была объявлена Дворцовая площадь, но ее перекрыли, и силовики оттесняли граждан в глубь сада, в сторону Сенатской площади. Сейчас собравшиеся у Медного всадника протестующие отошли к набережной Невы и Конституционному суду. Всего, по оценкам корреспондентов, в районе проведения акции собрались не менее пяти тысяч человек.

Обновлено 19:35 RTVI сообщает, что при задержании полицейские использовали электрошокер.

Обновлено 19:40 Толпа рассеялась на несколько очагов, часть протестующих идет по переулкам в районе Английской набережной, другая часть – от Мойки к каналу Грибоедова по Фонарному переулку, еще часть - в районе Возненского проспекта.

Всероссийские протесты на главных площадях российских городов сторонники Навального объявили, требуя допустить в колонию к политику его лечащих врачей. Они опасаются, что Навальному, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, угрожает смерть.

Акции уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. По данным "ОВД-Инфо", к 19:00 были задержаны не менее 306 участников протестов более чем в 40 регионах. Активисты петербургского штаба Навального и дружественному ему организаций сообщали об обысках в своих домах в день запланированного мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру; "Новая газета в Петербурге"