На московской демонстрации задерживают "навальнистов" и закрываются близлежащие магазины

Уличная акция в российской столице в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождается задержаниями. Собравшиеся в районе Тверской улицы скандируют фамилию голодающего в колонии заключенного, что отражено на видеозаписях, выложенных в Telegram-канале "Открытка".

Как сообщила "Медиазона", некоторые магазины и маленькие фирмы, расположенные в центре Москвы и близко к протестующим, закрыли от посетителей.

Толпу рассекают силовики, в руках некоторых протестующих - национальные флаги Российской Федерации.