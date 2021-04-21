На акции протеста в поддержку Навального в Петербурге зажгли фонарики

Участники петербургских протестов в поддержку Алексея Навального в переулке Гривцова зажгли фонарики, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Протестующие заняли весь переулок, от набережной реки Мойки до Сенной площади. Со стороны Мойки цепью стояли сотрудники ОМОН. Некоторые участники акции встали в сцепку, омоновцы двинулись в их сторону, но вскоре сцепка распалась.

Ранее протестующие хотели двинуться в сторону Невского проспекта, но подходы к нему перекрыли силовики. Судя по онлайн-камерам, установленным на Невском проспекте, в сторону Сенной движется колонна машин Росгвардии, автозаков и другой техники.

На Сенной площади задержали нескольких человек. По словам корреспондента ЗАКС.Ру, задержавший одного из мужчин правоохранитель поинтересовался, впервые ли он на акции, и, услышав в ответ "да", сказал: "Ну, ты даешь".

Акция стартовала ориентировочно в 19:00 в Александровском саду: изначально место сбором была объявлена Дворцовая площадь, но ее перекрыли, и силовики оттесняли граждан в глубь сада, в сторону Сенатской площади. После этого протестующие двинулись к Заксобранию Петербура, силовики оцепили Мариинский дворец и Вознесенский проспект, и после этого протестующие направились по нескольким близлежащим улицам, переулкам и набережным.

Всероссийские протесты на главных площадях российских городов сторонники Навального объявили, требуя допустить в колонию к политику его лечащих врачей. Они опасаются, что Навальному, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, угрожает смерть.

Фото: ЗАКС.Ру