На Невском проспекте протестующих ожидают ОМОН и коммунальная техника

Вдоль Невского проспекта, рядом с Аничковым дворцом, выстроились сотрудники ОМОНа со щитами в руках. Выходы на Невский проспект с ближайших улиц частично перекрыты коммунальной техникой.

Закрыт проезд для автомобилей от Гостиного двора по Садовой улице. Также сообщают, что выезд с Большой Морской улицы на Невский проспект тоже перекрыт коммунальной техникой. Большое число автомобилей полиции находится у ТЦ "Гостиный двор".

В эти минуты в Петербурге проходит несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Тысячи протестующих перемещаются по улицам Адмиралтейского района. Многие из них сейчас находятся на Сенной площади. Силовики задерживают участников акции с применением грубой силы. Как передают корреспонденты ЗАКС.Ру, в автозаки попали уже более 50 человек.