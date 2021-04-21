Проект "ОВД-Инфо" насчитал более 500 задержанных демонстрантов на акциях 21 апреля

Акции в поддержку Алексея Навального, продолжающиеся 21 апреля по всей стране, привели, по сведениям правозащитного проекта "ОВД-Инфо", как минимум, к 500 задержаниям (по состоянию на 20:00).

Больше всего людей оказалось в руках полицейских на территории Уфы (как минимум 82 человека), второе место занимает Петербург (как минимум 42 человека), замыкает тройку Кемерово (не менее 36 попавших в автозаки). Всего задержания коснулись 61 города.

Демонстранты добиваются освобождения голодающего Навального из колонии и допуска к нему гражданских врачей, поскольку состояние его здоровья с каждым днем ухудшается. В Петербурге, что попало на видеозаписи, к наиболее активным протестующим применяются физическая сила и электрошокеры.