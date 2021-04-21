Станции метро "Площадь Восстания", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Невский проспект" вновь открыты

Комитет по транспорту Петербурга в своем Telegram-канале сообщил, что с 22:20 все закрытые прежде станции метро в центре города снова принимают пассажиров.

Открыты "Гостиный двор", выход на канал Грибоедова станции "Невский проспект" и "Площадь Восстания". Вновь останавливаются поезда на "Маяковской". При этом, как напоминает "Петербургский метрополитен" в соцсетях, вестибюль "Маяковской" все еще закрыт на капитальный ремонт.

Комитет по транспорту также сообщал о приостановке движения троллейбусов и трамваев по Невскому проспекту и Садовой и Гороховой улицам. Некоторые ближайшие к Невскому проспекту улици были также перекрыты коммунальной техникой и силовиками.

Станции петербургского метро начали закрывать 21 апреля вскоре после начала несогласованной акции протеста сторонников Алексея Навального. На улицы города с лозунгами "Свободу Навальному" и "Свободу политзаключенным" вышли более 6 человек. По данным "ОВД-Инфо", задержаны в городе на Неве были более 490 человек.

Обновление 22:55: Движение троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22 по Невскому проспекту, троллейбуса № 17 по Гороховой улице и трамвая № 3 по Садовой улице восстановлено.