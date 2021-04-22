Генпрокуратуру хотят наделить правом блокировать призывы к протестам в интернете

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила предложение дать Генпрокуратуре полномочия по блокировке в интернете призывов к участию в несогласованных митингах, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена комисии, главу правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По словам Груздева, соответствующие поправки предлагается внеси в законопроект об ограничении прокуратурой доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Этот документ уже прошел первое чтение в Госдуме, поправки в него комиссия собирается внести ко второму чтению.

Груздев уверен, что поправки не нарушат базовых принципов свободы слова, так как заблокированные авторы смогут оспорить решение прокуратуры в суде. Груздев отметил, что у государства должны быть механизмы защиты общества от негативного информационного воздействия.

Напомним, Роскомнадзор выдвигал множество претензий к соцсетям перед несогласованными крупными протестами в конце января по всей России и перед акциями протеста 21 апреля. Так, после январских акций суды оштрафовали Twitter почти на 9 млн рублей, а также "ВКонтакте" и "Одноклассники" за неудаление постов с призывами.