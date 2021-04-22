Политика Владимира Рыжкова оштрафовали за ретвит анонса акции "Свободу Навальному!"

В Москве суд решил оштрафовать на 20 тысяч рублей экс-заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова за ретвит анонса о протестной демонстрации 21 апреля, которую готовили сторонники Алексея Навального, информируют "Открытые медиа".

Адвокат политика заявил о намерении обжаловать решение инстанции.

Рыжкова задержали утром 21 апреля по дороге на работу. Вплоть до вечера он просидел в отделе полиции - как раз до того момента, когда было объявлено об окончании митинга. Отпустили политика под обязательство явиться в суд сегодня.

Напомним также, что в этот же день правоохранители задержали члена федерального бюро "Яблока" Кирилла Гончарова и его 16 волонтёров.