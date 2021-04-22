Юристу, стороннице Навального Любови Соболь предъявили новое обвинение по "санитарному делу", сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Суть нового обвинения не уточняется. По словам Воронина, теперь следствие считает исполнителем преступления другого человека, не того, который изначально упоминался в материалах. По версии следствия, этот человек должен был соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, но вместо этого пошел на акцию. Адвокат отметил, что непонятно, почему в деле фигурирует новый человек, и что стало с "предыдущим исполнителем".

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Его фигурантами стали соратники Навального и оппозиционеры.

Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек, было возбуждено несколько десятков дел, в том числе по по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ст. 267 (умышленное блокирование дорог) и другим.