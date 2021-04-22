Василеостровский суд назначил задержанным на митинге штрафы по 10 тысяч рублей

Как и в других районных судах Петербурга, 22 апреля в Василеостровском районном суде рассматривались дела задержанных на митинге в поддержку Алексея Навального. Почти все из поступивших в этот суд дел об участии в несанкционированной акции протеста закончились для активистов минимальным штрафом.

Всего в Василеостровский суд Петербурга было передано 18 административных дел по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП за организацию массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. Максимальное наказание за это деяние составляет 15 суток административного ареста. Все, кроме одной активистки, получили минимальные штрафы — 10 тысяч рублей.

Рассмотрение дела Анны Голубевой перенесли на 26 апреля, чтобы вызвать в качестве свидетеля сотрудника полиции, который составлял протокол. По словам Голубевой, в протоколе указано, что группа митингующих, с которой двигалась задержанная, насчитывала более ста человек, хотя на самом деле, людей было в два раза меньше.

Из отделов полиции задержанных организованно доставили на одном полицейском автобусе, который больше пяти часов простоял во внутреннем дворе суда. В нем активисты и ждали своих судебных заседаний. До этого со вчерашнего вечера их держали в отделе полиции. Один из задержанных, Данил Голубев, рассказал, как провёл ночь после задержания в 30-м отделе полиции.

— Я ничего не ел, ничего не пил. Короче, я спал на полу. Забрали все вещи, стали снимать отпечатки пальцев, фотографировали лицо. Паспорт чуть ли не с силой забирают, телефон также забрали в самом начале, когда приехали, — рассказал Голубев корреспонденту ЗАКС.Ру.

Слушания начались примерно в час дня. Интересы задержанных представляли трое адвокатов правозащитной организации "ОВД-Инфо": Анна Рахвалова, Анна Ткачева и Рафаиль Поляков. Заседания продолжались до шести часов вечера.

После вынесения постановлений, задержанных встречали администраторы чата поддержки, которые помогали активистам добраться на такси до отделов полиции, чтобы забрать свои личные вещи, которые у них изымали.

Ранее в Невском районном суде вынесли постановления об административном аресте для участников протестной акции. Активистам Артуру Рахмалкулову и Игорю Бородко назначили 12 и 15 суток административного ареста за участие в несогласованной акции. Арестами закончились и заседания в Смольнинском суде: одному из задержанных дали четверо суток ареста, еще троим - по семь. Фрунзенский районный суд оштрафовал двоих участников вчерашних протестов на 10 и 15 тысяч рублей, четверо отправились под арест на сроки от 3 до 10 суток. В Кировском районном суде восемь задержанных получили штрафы по 10 тысяч рублей.

В Петербурге 21 апреля прошла акция "Свободу Навальному!". По данным "ОВД-Инфо", на митинге было задержано 824 человека. Всего в России в этот день было задержано 1902 сторонника Алексея Навального.

Константин Леньков