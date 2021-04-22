17% опрошенных участников апрельского шествия в Петербурге вышли на акцию впервые

Медианный возраст петербуржца, участвовавшего в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, - 27 лет, следует из данных опрос, опубликованных в Telegram-канале социального антрополога Александры Архиповой.

На детей и подростков младше 18 лет пришелся всего 1%. В Москве - 3%. Людей в возрасте 55 лет и старше в Петербурге, судя по данным исследования, было 10%, в столице - 11%.

На петербургской акции 31 января медианный возраст протестующего составил 28 лет. На обоих мероприятиях в столице - 29 лет.

Впервые на протестную акцию вышли 17% опрошенных петербуржцев. Еще 32% признались, что в первый раз присоединились к демонстрации в 2021 году. До 2013 года протестовало 17% информантов.

Архипова отметила рост женщин, участвовавших в петербургских протестах. 31 января на них пришлось 44% опрошенных, 21 апреля - 51%.

"Все, кто наблюдал на январских акциях, особенно 23 января, отмечали тогда большой подъем и драйв, в том числе и творческий подъем. Снежки, хороводы, ершики. Вчера многие люди шли "как на убой" (по словам одного информанта), "страшно, но надо" (сказала другая другая информантка), на одежде и рюкзаках были скромные надписи "не убий". Творческого драйва было мало. Люди стояли и смотрели на ОМОН как на очень неприятного воспитателя в детском саду", - отметила исследовательница

Всего в Петербурге на апрельской акции было опрошено 337 человек.