РБК: Петр Толстой может возглавить московское отделение "Единой России"

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский может покинуть пост, на его место обсуждается кандидатура вице-спикера Госдумы Петра Толстого, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, уйти в отставку Метельский может после майских праймериз "Единой России". Ожидается, что это произойдет в ходе конференции московского отделения партии. Толстого называют наиболее вероятным кандидатом на смену Метельскому.
Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая.
Напомним, в 2019 году Метельский не смог избраться на очередной срок в Мосгордуму.
фото: kremlin.ru