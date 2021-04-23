РБК: Петр Толстой может возглавить московское отделение "Единой России"

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский может покинуть пост, на его место обсуждается кандидатура вице-спикера Госдумы Петра Толстого, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, уйти в отставку Метельский может после майских праймериз "Единой России". Ожидается, что это произойдет в ходе конференции московского отделения партии. Толстого называют наиболее вероятным кандидатом на смену Метельскому.

Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая.

Напомним, в 2019 году Метельский не смог избраться на очередной срок в Мосгордуму.

фото: kremlin.ru