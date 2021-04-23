Макаров об Анохине: Не надо, надувая щеки, преувеличивать свою роль в истории

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров во время встречи с главными редакторами городских СМИ в пятницу, 23 апреля, высказался о недопуске депутата Андрея Анохина до праймериз "Единой России" и его выходе из партии.

- Он из одной партии, потом из другой пришел, потом из третьей пришел в "Единую Россию". Не надо, надувая щеки, преувеличивать свою роль в политической истории Санкт-Петербурга, - сказал спикер ЗакСа.

Анохин представляет в городском парламенте 12-й округ. Ранее депутат состоял в "Справедливой России", а в "Единую Россию" вступил в 2016 году. Об уходе из партии власти парламентарий объявил 19 апреля, назвав Макарова своим "категорическим оппонентом".

Ранее Анохину отказали в допуске до партийных праймериз, мотивировав это нарушением партийной дисциплины. Депутат несколько раз критически высказывался об инициативах своих коллег и председателе городского парламента.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.