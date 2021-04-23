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17:58

К родителям сотрудницы "Новой газеты" пришли силовики

фото ЗакС политика К родителям сотрудницы "Новой газеты" пришли силовики

Полицейские пришли в дом к семье специального корреспондента "Новой газеты" Елизаветы Кирпановой, которая живет в подмосковном Рыбинске, о чем журналистка сама сообщила своему изданию.

По мнению Кирпановой, поводом для визита стало участие ее отца в митинге 21 апреля в Рыбинске, собравшем несколько десятков человек. Между тем, на момент прихода правоохранителей в доме находились толькое ее мать и брат, и дверь незваным гостям было решено не открывать.

На несанкционированной акции протеста 31 января в поддержку Алексея Навального Елизавету Кирпанову силовики ударили дубинкой.

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