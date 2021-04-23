Фигуранту дела о призывах к беспорядкам в Петербурге избрали запрет определенных действий

Октябрьский суд Петербурга избрал запрет определенных действий Александру Бердникову, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

До 21 июня Бердникову будет запрещено выходить из дома по месту регистрации и жительства с 23:00 до 6:00, общаться со свидетелями по делу, подозреваемыми, кроме адвокатов и близких родственников, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом и любыми другими средствами связи.

Бердников не возражал против меры пресечения. Он признал вину частично.

Бердникову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). По версии следствия, он разместил в одном из Telegram-каналов аудиозапись с призывами к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.