Петербургское ГУ МВД считает законными и обоснованными свои обходы активистов

Издание Znak.com опубликовало выдержки из ответа петербургского главка полиции на запрос, посвященный превентивным обходам городских активистов и журналистов в преддверии акции протеста 21 апреля в центре города. Силовики апеллируют к букве закона.

"Данные действия сотрудников полиции осуществляются в рамках действующего законодательства и направлены на профилактику правонарушений", - гласит официальный ответ ведомства.

Напомним, что всероссийская акция в поддержку сидящего в заключении Алексея Навального наиболее жестоко разгонялась в Петербурге: было задержано более 800 человек, отделы полиции объявляли режим "Крепость", при задержаниях к активистам применяли электрический ток, а также избивали случайных прохожих. В Москве в этот день ограничились парой десятков задержаний, хотя численность протестующих не уступала петербургской.

Полицейские проводили профилактические беседы в домах у регулярных участников протестных акций и авторов поитических Telegram-каналов.