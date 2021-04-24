Квартиру петербургского члена ЛПР обыскали в его отсутствие

Подруга и сожительница Ивана Остапчука, члена петербургской ячейки Либертарианской партии России (ЛПР), Галина Шувалова, рассказала "МБХ Медиа" об обыске, который прошел в день несанкционированной демонстрации 21 апреля.

Остапчук, предчувствуя возможный интерес силовиков к себе в связи с митингом и своей политической деятельностью, на время перестал появляться в квартире, и правоохранители несколько раз приходили туда, когда дома была только одна Шувалова. По ее словам, раздавался стук в дверь, но не слишком настойчивый. При выходе из дома с ней стремился заговорить следователь, задававший вопросы об Остапчуке, но от общения девушка отказалась. Когда она вернулась в дом, то увидела квартиру перевернутой: в ней прошел обыск, и не нашлось техники, принадлежащей Остапчуку. Шувалова опасается, что ей могли подкинуть наркотики.

Как выяснилось впоследствии, обыск прошел с согласия и в присутствии арендодателя съемной квартиры.