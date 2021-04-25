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15:51

"Лимоновцы" намерены подать в Минюст документы на регистрацию партии "Другая Россия. Очертания будущего"

фото ЗакС политика "Лимоновцы" намерены подать в Минюст документы на регистрацию партии "Другая Россия. Очертания будущего"

В ходе съезда незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", который прошёл сегодня, 25 апреля, в столичной гостинице "Измайлово", сторонники писателя решили подать документы для регистрации новой политической силы в Министерстве юстиции: она получит название "Другая Россия. Очертания будущего".

"Это техническое название для подачи документов в Минюст, поскольку по закону в названии политической партии не могут использоваться имена или инициалы", - поделились с "Интерфаксом" партийцы.

Фактическое название организации останется неизменным - "Другая Россия Э.В. Лимонова".

"Лимоновцы" также заявили о намерении принять участие в грядущих осенних выборах в Государственную думу.

В съезде приняли участие 98 делегатов из 46 российских регионов.

"Другая Россия" самораспустилась в сентябре 2020 года - через полгода после смерти Лимонова. На её основе была учреждена "Другая Россия Э.В. Лимонова".

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