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9:51

Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

фото ЗакС политика Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

До недавних пор занимавшая пост мэра Якутска Сардана Авксентьева, вынужденная уйти ввиду проблем со здоровьем, собралась участвовать в выборах в Государственную думу от партии "Новые люди", извещает Коммерсант".

"Сардана - это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление", - поделился мнением председатель "Новых людей" Алексей Нечаев.

Авксентьева, в свою очередь, заявила, что импонирует региональной повестке, предлагаемой партией.

"Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства - собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, - это все близко, это находит отклик в моей душе", - пояснила Авксентьева.

Пост мэра Якутска Авксентьева оставила в начале января текущего года. Нынешним главой города является единоросс Евгений Григорьев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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