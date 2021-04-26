Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

До недавних пор занимавшая пост мэра Якутска Сардана Авксентьева, вынужденная уйти ввиду проблем со здоровьем, собралась участвовать в выборах в Государственную думу от партии "Новые люди", извещает Коммерсант".

"Сардана - это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление", - поделился мнением председатель "Новых людей" Алексей Нечаев.

Авксентьева, в свою очередь, заявила, что импонирует региональной повестке, предлагаемой партией.

"Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства - собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, - это все близко, это находит отклик в моей душе", - пояснила Авксентьева.



Пост мэра Якутска Авксентьева оставила в начале января текущего года. Нынешним главой города является единоросс Евгений Григорьев.

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