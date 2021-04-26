Правительство республики Тыва отправлено в отставку

Руководитель Тывы Владислав Ховалыга отправил в отставку правительство региона, следует из информации, опубликованной на официальном портале республики.

"Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства", - аргументировал решение Ховалыга.

Данный шаг - не личное решение регионального главы: перед тем, как распустить правительство, он провёл серию отраслевых совещаний и собеседований с министрами и общественностью.

Члены кабмина Тывы продолжат работать с приставками "врио".

Напомним, 7 апреля Владимир Путин уволил на тот момент главу республики Шолбана Кара-оол, занимавшего должность на протяжении 14 лет. Врио руководителя региона был назначен Ховалыг. Выборы начальника Тывы пройдут 19 сентября.