Главу штаба Навального во Владивостоке решили не арестовывать по делу о перекрытии дорог

Первореченский суд Владивостока отпустил главу местного штаба Навального Катерину Остапенко без избрания меры пресечения, передает "МБХ медиа".

"ОВД-Инфо" сообщало, что Остапенко отпустили под подписку о невыезде, но адвокат Алексей Ананьев в разговоре с "МБХ медиа" это опроверг.

"Принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения. На данный момент у нее меры пресечения нет", - пояснил Ананьев.

Остапенко задержали 24 апреля в Уссурийске. Она проходит подозреваемой по делам о перекрытии дорог и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность из-за акции протеста 23 января во Владивостоке. По версии следствия, двое несовершеннолетних увидели записи Остапенко об акции в интернете и приняли участие в протесте, выйдя на улицу в центре города и преградив дорогу машинам.