Для всех петербуржцев вновь стала доступной возможность пройти диспансеризацию

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс очередные коррективы в "антиковидное" постановление городского правительства №121, разрешив всем без исключения жителям Северной столицы проходить диспансеризацию и профосмотры, информирует пресс-служба Смольного.

Неделей ранее, напомним, диспансеризацию разрешили лишь "определённым группам взрослого населения".

В Смольном напомнили, что записаться на врачебный профосмотр горожане могут, позвонив в регистратуру поликлиники, либо через портал "Здоровье петербуржца".

"Профилактика, комплексное обследование в ходе диспансеризации позволяют укрепить здоровье человека, выявить заболевания на ранней стадии, когда их легче вылечить, уменьшить вероятность развития осложнений. Как только позволила эпидситуация, мы возобновили профилактические осмотры", - отчитался Беглов.

В 2021 году диспансеризацию должны пройти свыше 1,47 млн горожан.

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