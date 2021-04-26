18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:55

"Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы

фото ЗакС политика "Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отчиталась перед президентом Владимиром Путиным об успехах вверенного ей органа и работе, а также достижениях, выборной системы в России. Стенограмма встречи приведена на сайте Кремля.

Открывая дискуссию, Путин напомнил, что в сентябре грядут региональные выборы и "обновление" Государственной думы.

Памфилова в ответ рассказала о том "колоссальном" опыте, который ЦИК приобрёл в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию. По словам чиновницы, процесс прошёл на высшем уровне, невзирая на попытки дискредитировать ответственных за него граждан.

"В масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, для того чтобы они выходили из состава комиссий, чтобы они не являлись в дни голосования, не работали, то есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий. Но опять-таки система крепкая, она это выдержала", - поведала Памфилова.

Кроме того, глава ЦИК сообщила о сокращении административного ресурса в комиссиях: по её уверению, теперь в них практически нет представителей бюрократического аппарата. Теперь комиссии являют собой "общий срез общества", констатировала Памфилова.

Наконец, резюмируя дискуссию, руководитель Центризбиркома заверила Путина, что подготовка к сентябрьским выборам идёт полным ходом, ЦИК прорабатывает несколько сценариев их проведения, поэтому "фактически [у нас] всё нормально".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти

13:17 Активистка Центрального района Ханина подала документы на праймериз "Единой России"

10:59 В "народном голосовании" КПРФ на юго-западе Петербурга победил его инициатор

10:30 Правительство республики Тыва отправлено в отставку

9:51 Экс-мэр Якутска намерена пойти в Госдуму от партии "Новые люди"

25 апреля, 15:51 "Лимоновцы" намерены подать в Минюст документы на регистрацию партии "Другая Россия. Очертания будущего"

25 апреля, 14:13 Миронов: Предложение о памятнике Сталину - не инициатива "Справедливой России"

24 апреля, 20:24 Глава Приморского района подал документы на праймериз "Единой России"

24 апреля, 16:24 Из-за смены партии депутатом Егоровым Иванова вызвала его на дебаты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

21:34 Штаб Навального в Петербурге освобождает офис на Вознесенском проспекте

21:03 Кандидатов в почетные петербуржцы одобрили со скрипом

20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

20:25 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест

20:21 "Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента

19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции

19:28 В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов

18:54 Менеджера региональных штабов Навального арестовали за призывы к протестам в Twitter

18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти

18:36 Дмитрия Быкова вызывают в полицию из-за участия в акции в поддержку Навального

18:12 Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга

18:09 Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

18:00 Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела о признании ФБК* экстремистской организацией 29 апреля

17:55 Горсуд отменил арест участнице акции 21 апреля, задержанной за замечание силовикам

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru