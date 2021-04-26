Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест

Октябрьский районный суд 26 апреля продлил меру пресечения участнику протестной акции 31 января Илье Першину, обвиняемому в нападении на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318) на митинге в Петербурге. Он останется в СИЗО до 12 октября. Судебное заседание по делу Першина состоится 6 мая, сообщил ЗАКС.Ру адвокат обвиняемого Антон Юпанов. Суд по продлению меры пресечения был назначен на 11:30, но решение озвучили лишь в 20:00.

Першина обвиняют в насилии в отношении представителя власти. На акции 31 января сотрудник полиции погнался за Першиным, но поскользнулся и упал. Возвращался пострадавший силовик уже с помощью коллег и хромая. Участнику акции удалось "избежать" задержания. Позже, 19 февраля Октябрьский районный суд отправил задержанного Першина в СИЗО до 2 марта. Следствие считает, что он якобы "нанес бойцу не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава".

Силовики доставили Першина на допрос в Следственный комитет 17 февраля, сразу после обыска в его доме. Тогда адвоката "ОВД-Инфо" Алексея Калугина не пустили к задержанному. В Петербурге 31 января прошел митинг в поддержку политика Алексея Навального. Всего во время акции в городе было задержано 1336 человек.

Константин Леньков