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11:26

Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

фото ЗакС политика Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

Суд в Улан-Удэ освободил от наказания в виде штрафа в 250 тысяч рублей местную пенсионерку Наталью Филонову, которую ранее обвинили в повторном нарушении порядка проведения демонстрации, поделилась с "Сибирь. МБХ медиа" юрист Надежда Низовкина.

"Штраф отменен, она оправдана. Привлекалась по ч. 8 ст. 20.2 КоАП по событиям 31 января. Суд первой инстанции проводился с недопуском нас - обвиняемой и защитника", - пояснила Низовкина.

Филонова, отметила юрист, никого не призывала к участию в несанкционированных протестов: активистка лишь "высказывала свои взгляды на необходимость защиты свободы собраний".

Не так давно Филонову оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова. При этом на иждивении у пенсионерки имеется ребёнок с инвалидностью, а её пенсия едва превышает 11 тысяч рублей.

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