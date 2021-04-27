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12:45

Шишкина: "Народосбережение" и электрошокеры несовместимы

фото ЗакС политика Шишкина: "Народосбережение" и электрошокеры несовместимы

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина прокомментировала события, пришедшиеся на 21 апреля - дневное президентское послание Федеральному собранию и вечерние несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Между содержанием двух этих мероприятий политик увидела неувязку, оттолкнувшись от слов Владимира Путина о "народосбережении" как о приоритете государства. Шишкиной представляется, что эта реплика не нашла никакого подтверждения во время вечерней акции в Петербурге и последующих реакций органов власти на жалобы граждан, возникшие из-за грубых действий силовиков.

""Человек это главное" - очень правильные слова. И тут же на фоне этих слов используются электрошокеры для расправы над своими мирными гражданами. Тут у меня возникает внутреннее мировоззренческое противоречие. Слушайте, а что будет дальше? Сейчас электрошокеры, розги уже, наверное, позади, дальше что, уже физически расправляться с этими людьми? Но это же невозможно", - рассудила она в интервью "Эху Петербурга".

По словам члена партии эсеров, властям вместо выбора спецсредств и оружия стоит лучше задуматься, почему и в связи с какими их действиями тысячи образованных, молодых и активных людей готовы, рискуя собой, выйти на заведомо опасную акцию.

Напомним, что, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в Петербурге 21 апреля задержали рекордное по стране число человек - свыше 800.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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