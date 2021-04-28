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11:00

ЗакС принял в первом чтении законопроект о наказах избирателей

фото ЗакС политика ЗакС принял в первом чтении законопроект о наказах избирателей

Наказы, данные кандидатам в депутаты петербургского ЗакСа во время избирательной кампании, могут стать обязательными для исполнения. Соответствующий законопроект 28 апреля одобрили в первом чтении в городском парламенте.

Документ внесла фракция "Единая Россия". Он предусматривает необходимость депутатами обобщать и затем рассматривать наказы, полученные на встречах с избирателями перед выборами в ЗакС. Инициативу с точно таким же текстом уже вносили в городской парламент в 2017 году, однако на пленарное заседание тогда ее выносить не стали. 

Представлявший инициативу депутат Денис Четырбок заявил, что законопроект должен отсечь популизм кандидатов. По мнению единоросса, к этому склонны отдельные оппозиционеры.

— Этот закон должен отрезвлять кандидатов, которые идут во дворы, идут на телевизионные передачи и обещают то, что они не могут выполнить, — сказал Четырбок. 

Инициативу раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. Они назвали документ частью предвыборной кампании единороссов и просто "пустым". Также оппозиционеры заявили, что избиратели в первую очередь попросят вернуть прежний возраст выхода на пенсию, изменение которого поддержала партия власти. 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в качестве позитивного взаимодействия между парламентом и горожанам назвал законопроекты о "балконной амнистии" и о "наливайках".

— Это закон не для нас. Это закон для простых людей, для избирателей, — высказался Макаров об инициативе своей фракции. 

"За" принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, "против" - восемь. Один парламентарий воздержался.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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