18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:20

Более 1,7 млн человек захотело поучаствовать в тестировании электронного голосования

фото ЗакС политика Более 1,7 млн человек захотело поучаствовать в тестировании электронного голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 28 апреля заявила, что на участие в тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже подано более 1,7 млн заявок. 

"Мы предполагали, что заявится не менее миллиона наших граждан активных, которым будет интересно поучаствовать в этой программе. И вот уже на сегодня, на утро мы имеет более 1,7 млн заявлений", - рассказала Памфилова. 

Она также добавила, что в колл-центр поступило около 2 тысяч обращений от граждан, интересующихся тренировкой по использованию электронного голосования. Больше всего желающих протестировать ДЭГ ЦИК зафиксировал в Северной Осетии, Нижегородской и Мурманских областях. 

Глава Центризбиркома подчеркнула, что в рамках программы планируется обработать десятки миллионов голосований. По словам Памфиловой, проект вызывает интерес и у заграничных организаторов выборов. 

"Мы хотим, чтобы каждое решение, каждый шаг в рамках тренировки были абсолютно прозрачными. Чтобы никаких домыслов, инсинуаций, подозрений", - заявила руководитель ЦИК.

По словам Эллы Памфиловой, в избиркоме не исключают возможных сбоев и ожидают конструктивной критики от профессионального сообщества, в случае если проблемы с системой ДЭГ действительно возникнут. 

Заявки от желающих принять участие в тренировке по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования принимаются с 21 апреля по 7 мая. Само тестирование пройдет с 12 по 14 мая. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:55 "Единая Россия" продлила сроки выдвижения на праймериз

11:51 Центризбирком согласился доверить думские выборы в Петербурге ТИКам

11:45 Рыбаков просит Памфилову разрешить пикеты перед выборами

27 апреля, 21:46 Первый шаг Макарова в Госдуму в глазах петербургских политиков

27 апреля, 17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

27 апреля, 16:25 "Я зачем врать-то людям буду?": Ройзман объяснил свой отказ от выдвижения в Госдуму

27 апреля, 11:57 Макаров заявился на праймериз "Единой России" в Госдуму

26 апреля, 21:50 "Да простит меня общественность и вышестоящая избирательная комиссия": Как ГИК сформировал составы ТИКов

26 апреля, 18:41 Беглов ждет в Госдуме единую группу депутатов из Петербурга и Ленобласти

26 апреля, 16:55 "Добились прозрачности": Памфилова поведала Путину о "победах" избирательной системы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:58 Мурманский штаб Навального обстреляли неизвестные

14:37 Чат петербургских "навальнистов" перешел в руки посторонних

14:15 Милонов хочет разрыва дипломатических отношений с Польшей

13:59 Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

13:40 На севере Петербурга массово сносят незаконные торговые точки

13:39 Суд отказался рассматривать петербургское дело "Сети"* при личном присутствии Филинкова и Бояршинова

13:33 "Никакой второй бухгалтерии нет": Кремль опроверг сообщения о третьей волны коронавируса в РФ

13:01 На Петроградской стороне загорелся дом-памятник

12:55 "Единая Россия" продлила сроки выдвижения на праймериз

12:44 МИД высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

12:18 Экологи жалуются на свалку с нефтепродуктами у станции Парголово

12:16 В СПЧ создали рабочую группу по закону о профилактике домашнего насилия

12:10 Фракция Партии Роста в ЗакСе сменила флажки на красно-белые

11:54 ЗакС отменил заседание 5 мая

11:53 ЗакС утвердил новую редакцию закона о детском омбудсмене Петербурга

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru