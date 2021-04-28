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Выборы - 2021

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11:45

Рыбаков просит Памфилову разрешить пикеты перед выборами

фото ЗакС политика Рыбаков просит Памфилову разрешить пикеты перед выборами

Партия "Яблоко" в лице ее председателя Николая Рыбакова официально обратилось к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, призвав ее разрешить кандидатам в депутаты Государственной думы перед сентябрьскими выборами проведение публичных мероприятий. Речь идет, в том числе, о встречах с избирателями и одиночных пикетах, до сих пор почти повсеместно запрещенных из-за режима повышенной готовности.

"Все прекрасно понимают, что провести эффективную избирательную кампанию без проведения пикетов на улице, без раздачи листовок и газет, практически невозможно", - цитируется фрагмент письма на официальном сайте партии.

Как и многие другие политики, он обратил внимание Памфиловой на то, что по непонятной для него причине культурные и развлекательные мероприятия с большим скоплением людей, например, в Москве официально разрешены, тогда как одиночный пикет почему-то по-прежнему представляет собой опасность с эпидемиологической точки зрения. Для Рыбакова это "бессовестно".

"Это несправедливо, поэтому мы будем бороться за проведение конкурентных выборов", - пообещал политик.

Рыбаков просит Памфилову воспользоваться ее правом написать представления в Генпрокуратуру и региональные администрации с тем, чтобы запрет на агитационные мероприятия наконец был снят.

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