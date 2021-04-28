Фракция Партии Роста в ЗакСе сменила флажки на красно-белые

Депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, представляющие Партию Роста, 28 апреля впервые заседали в Заксобрании Петербурга с новыми флажками красно-белого цвета.

В 2020 году символику партии изменили на федеральном уровне.

Эмблемой организации стала красная стрелка и надпись "Партия Роста" на белом фоне. Ранее цвета были сине-белыми.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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