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13:59

Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

фото ЗакС политика Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

Заместитель главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин в своем Telegram-канале сообщил, что полицейские объяснили его задержание и избиение дубинкой во время акции протеста 23 января необходимостью проверить документы.

Веснин получил ответ из управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Как передает Znak.com, в ответе заявляется, что полицейские не имели возможности на месте проведения митинга установить, действительно ли Веснин является сотрудником СМИ, поэтому его задержали и увезли в дежурную часть для проверки документов. Как только полицейские установили, что Веснин находился на митинге по заданию редакции, его сразу отпустили. В МВД заявили, что сотрудники полиции "действовали в строгом соответствии с требованием" законодательства и не допускали превышения должностных полномочий.

"Оказывается, что мне зимой совершенно законно заламывали руки, били дубинкой, пинали и отнимали телефон, а потом отвезли в отдел. В общем, задержание меня, как журналиста, было оправдано, доставка в отдел полиции - тоже. Делалось это, чтобы проверить мои документы. Так пишет МВД", - подытожил Веснин в Telegram.

23 января полицейские жестко задержали Веснина в районе площади Восстания, когда он вел прямой эфир. На нем были требуемые для работы опознавательные знаки и документы. 

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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