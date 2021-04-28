Чат петербургских "навальнистов" перешел в руки посторонних

Бывший координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале о том, что у старого чата ее единомышленников в Telegram сменился администратор. Произошло это, по словам женщины, "с подачи" Александра Головко, известного по движению "Бездомный дольщик" и имеющего неоднозначную репутацию в оппозиционной среде. Фатьянова утверждает, что он таким образом вводит "навальнистов" в заблуждение.

"Этот человек пишет, что согласие ему дали сотрудники, админы подарили адрес, отвечая на вопросы людей. ЭТО ВРАНЬЁ. Собирает там деньги на нужды для своей деятельности. Я просила его лично удалить чат, он отказался, в какой-то момент перестал отвечать на сообщения", - рассказала оппозиционерка.

Фатьянова призывает всех, кто еще состоит в чате, как можно скорее из него выйти и не следовать тому, что там пишется по воле новых администраторов.

Напомним, что в апреле штабы Навального по всей стране закрылись в связи иском Генпрокуратуры, по которому их могут признать экстремистскими организациями. Прокурор Москвы принял решение о приостановке деятельности штабов Навального.