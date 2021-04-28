Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигурантов дела "Сети"*  Филинкова и Бояршинова

Апелляционный военный суд во Власихе 28 апреля отложил рассмотрение апелляции на решение по делу петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых признали виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменили незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222 УК) - при задержании у него нашли 400 граммов дымного пороха. Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков – к 7 годам.

Защитники осужденных участвовали в процессе по видеосвязи из 1-го Западного окружного военного суда в Петербурге, сами Филинков и Бояршинов - из СИЗО-3. Они подавали ходатайство об участии в заседании из 1-го Западного окружного военного суда вместе с защитниками, но суд в этом отказал.

Председательствующий судья Сергей Бутусов предложил сторонам не исследовать в апелляции доказательства из рассмотрения дела в первой инстанции. Защитник Филинкова Виталий Черкасов заявил, что хотел бы обратить внимание суда на некоторые доказательства и приобщить новые. В частности, адвокат напомнил, что протоколы заседаний в первой инстанции не соответствуют аудиозаписям с этих заседаний. Черкасов ходатайствовал о приобщении заключение специалиста по аудиозаписи и исследовании содержания самой записи. Также он просил приобщить аудиопротоколы и протоколы судебных заседаний, на которых опрашивали экспертов и свидетелей. Их показания в печатном протоколе были искажены, считает адвокат. Помимо этого, Черкасов попросил приобщить приговор по пензенскому делу, изучить ноутбук, на котором якобы нашли документ о съезде "Сети"* и допросить мать одного из осуждённых пензенских фигурантов.

Председательствующий судья попросил переслать все материалы к ним в Апелляционный военный суд во Власихе. Всего объем ходатайств составляет более 150 страниц, так как в них есть ссылки на приговор по Пензенскому делу и другие бумаги, уточнил Черкасов. Представитель 1-го Западного окружного военного суда сообщила, что на передачу материалов потребуется три-четыре часа. В связи с этим в заседании обьявили перерыв до утра 28 апреля.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

София Саттарова