Дмитрий Быков - о визитах полицейских: Если это не паника, то что это?

Писатель Дмитрий Быков поделился впечатлениями от общения с полицией, которая хочет его привлечь к ответственности за участие в несанкционированном шествии 21 апреля в Москве. Силовики показали ему 20-секундную видеозапись без указания времени, на которой, по словам Быкова, он с женой за руку идет по делам в книжный магазин. На основании этого материала ему хотят вменить участие в демонстрации, для чего на полном серьезе отправили запись на экспертизу. В студии "Эха Москвы", рассказывая об этом, писатель удивлялся и иронизировал, поскольку виноватым, как он считает по собственному примеру, российские власти способны объявить уже фактически любого и на любом основании.

"Никто не кричит, не протестует, не держит плакат, что, лицо не нравится? Непонятно, в чем криминал просто передвижения по городу, в чем, что они могут инкриминировать? Вот даже на формальном уровне - что, выход на улицу, просто выход из квартиры? Ну, понимаете, всякий абсурд должен иметь свое приличие. <...> Мне хотелось бы понять - если это не паника, то что это, то зачем это?", - задался он вопросами в интервью.

По мнению Быкова, власть попадет в ловушку, если все недовольные ею по той или иной причине исчезнут.

"Они тогда будут нанимать своих, чтобы они ходили на демонстрации, потому что без протеста они не существуют, Навальный - единственный человек, дающий им смысл жизни. <...> Я иногда даже предлагаю - давайте вообще ничего не делать. Они же сами начнут агитировать за Навального и сажать друг друга", - рассудил писатель.

Отметим, что 21 апреля непосредственно на улицах столицы задержали неожиданно мало людей - около трех десятков, но затем целую неделю силовики обходили квартиры и заводили дела уже постфактум.