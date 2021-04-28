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19:42

Гудкова вызвали в ОВД для оформления административного протокола

фото ЗакС политика Гудкова вызвали в ОВД для оформления административного протокола

Политик Дмитрий Гудков, в подъезд которого сегодня, 28 апреля, приходили полицейские и которым не открыли дверь, выложил в Facebook видеозапись своего чуть более позднего диалога с силовиками через окно личного автомобиля.

Правоохранитель сообщил Гудкову, что в отношении него возбудили дело по "митинговой" статье 20.2 КоАП, и вызвал его для оформления протокола. Оппозиционеру вменяют участие в несогласованной акции на Пушкинской площади трехмесячной давности (23 января).

На видеозаписи Гудков удивляется тому, почему, зная его телефон, полицейские безуспешно ловят его у двери в квартиру и караулят его в машине: "Позвонили бы, я б вас встретил с кофе, с чаем".

Напомним, что из более чем четырех тысяч задержаний по стране на акции 23 января почти половина пришлась на столицу. Демонстранты выражали свой протест против ареста Алексея Навального и предстоявшей ему замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

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